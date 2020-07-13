Тирасполь, , 11:14 — REGNUM Заявление Верховного Совета Приднестровья в связи с нагнетанием напряжённости в Зоне безопасности со стороны Молдавии — это вынужденная реакция на попытки Кишинева использовать пандемию COVID-19 для блокирования миротворческого механизма. Такое мнение ИА REGNUM высказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.

Напомним, что ранее комиссия Верховного Совета Приднестровья по внешней политике и международным связям подготовила обращение по поводу ситуации, которая за последние месяцы сложилась в Зоне безопасности, и адресовала его международным участникам молдо-приднестровского урегулирования.

«Заявление призвано обратить внимание международного сообщества на опасность дестабилизации ситуации в Зоне безопасности. Одновременно данное заявление может быть и отражением накопившихся в Приднестровье проблем, когда давлением извне вынуждают выбирать между здоровьем населения и внутриполитической стабильностью», — отметил эксперт.

Шорников напомнил, что с распространением коронавируса в Европе Молдавия и Приднестровье изначально оказались в зоне риска — сотни тысяч молдавских гастарбайтеров находились на заработках в Италии и в других европейских странах. Когда началась пандемия, большинство из них были вынуждены вернуться на родину, поэтому быстрое распространение коронавируса в Молдавии было неизбежно, пояснил он.

«В Приднестровье правильно оценили обстановку и собственные силы. Здравоохранение в республике многие годы находится в кризисном состоянии, а потому в случае распространения инфекции система здравоохранения просто не справилась бы. В середине марта в Приднестровье был введен режим чрезвычайного положения. Были приняты беспрецедентные меры безопасности. В частности, въезд на территорию Приднестровья иностранцев, в том числе и жителей Молдавии, был запрещен. Для обеспечения строгого карантина Приднестровье разместило вдоль границы с Молдавией временные мобильные посты, часть из них — в Зоне безопасности. Нахождение в Зоне безопасности представителей силовых структур ПМР и послужило поводом для срыва Молдавией работы Объединенной контрольной комиссии — руководящего органа миротворческой операции. Дело в том, что любые перемещения войск и военизированных формирований в Зоне безопасности должны согласовываться ОКК, а все решения в этом органе принимаются единогласно. Приднестровье проинформировало ОКК о размещении на своей территории мобильных постов на период пандемии. Базовые документы миротворческой операции не запрещают выставление временных невооружённых мобильных постов от силовых структур в Зоне безопасности. Однако молдавская делегация в ОКК отказывается от мониторинга приднестровских мобильных постов на предмет наличия или отсутствия там оружия и настаивает на их ликвидации. Под видом защиты прав приднестровцев Кишинев настаивает на открытии Тирасполем молдо-приднестровской границы, а также обвиняет Тирасполь в дискредитации миротворческого механизма», — рассказал Шорников.

По словам эксперта, Приднестровью удалось удержать контроль над эпидемиологической ситуацией — пик заболеваемости COVID-19 пришелся на конец апреля и на май. Сейчас в Приднестровье коронавирусом в активной форме болеют менее 200 человек, число болеющих постепенно сокращается, продолжил Шорников.

«В Молдавии обратная ситуация, там, очевидно, началась вторая волна распространения болезни. В этих условиях Тирасполь никак не может себе позволить снять санитарные посты, которые, по сути, обеспечивают непрозрачность границы с Молдавией. Однако четыре месяца жесткого карантина дают о себе знать. Население устало. Экономика все еще не разблокирована полностью, сильно пострадал мелкий и средний бизнес. Те приднестровцы, которые работали в Молдавии, не могут выезжать из республики, а значит, не могут кормить свои семьи. Поддержать население денежными компенсациями, как это делают в России и в других развитых странах, государство не может. Поэтому недовольство и внутреннее напряжение в Приднестровье растет», — подчеркнул эксперт.

По мнению Игоря Шорникова, свою лепту в ухудшение ситуации внутри ПМР вносит и Молдавия. Эксперт напомнил, что еще в феврале Кишинев ограничил возможность использования карт Visa и MasterCard на территории Приднестровья — российские пенсионеры в Приднестровье, получающие пенсию на карту, в условиях карантина остались без средств к существованию. В период прохождения пика заболеваемости — в апреле — мае — Молдавией создавались препятствия для ввоза медикаментов и медоборудования в Приднестровье, добавил он.

«Подрыв веры людей в собственное государство, в способность властей их защитить — это, собственно, и является одной из составляющих политики Кишинева по «реинтеграции» Приднестровья. Особенно активно это работа сейчас ведется в информационной сфере и, судя по всему, в период карантина она особенно эффективна. Заявление Верховного Совета в какой-то степени выглядит ответом на комплексное информационное давление со стороны Молдовы. В нем содержится и поддержка миротворческой операции в пику недавним требованиям Кишинева о выводе российского военного контингента, и оправдание карантинно-санитарных постов Приднестровья, и возложение ответственности на Молдавию за разрушение переговорного процесса. Кстати, основной пафос заявления сосредоточен как раз на приостановившемся переговорном процессе. Быть может, при помощи международных посредников в переговорах Тирасполь надеется решить ряд социально-экономических проблем, созданных Кишиневом?» — подытожил Игорь Шорников.