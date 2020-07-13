Москва, , 10:30 — REGNUM Система медицинской помощи в России должна быть серьёзно модернизирована. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Всю систему медицинской помощи, включая её первичное звено — план есть соответствующий на этот счёт, — мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной эффективно реагировать на любые вызовы», — заявил Путин.

«Добавлю, это касается и системы мобилизационной готовности страны в целом. А это означает, что даже в экстренных ситуациях, связанных с возможными глобальными эпидемиями, новая плановая медицинская помощь в России должна оказываться в ритмичном режиме. Если возникают новые вызовы, мы должны на них быстро отвечать и, конечно, в целом должны соответствовать современным стандартам качества и доступности», — указал он.