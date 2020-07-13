Париж, , 08:35 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заверил, что «республика не пожалела ресурсов» для Французской Гвианы, столкнувшейся с эпидемией коронавируса, приветствуя, что «эпидемиологическая ситуация, похоже, улучшается», но призывая к «бдительности», передает BFM TV.

«Я с удовлетворением отмечаю, что под руководством моего предшественника Эдуара Филиппа, республика, как и следовало ожидать, не пожалела средств на то, чтобы бороться с ужасным эпизодом, который вы переживаете», — заявил глава правительства Франции в своем обращении после визита в межведомственный кризисный центр.

Во Французской Гвиане, которая по-прежнему находилась в состоянии неотложной медицинской помощи, как, например, Майотта, в воскресенье, 12 июля 2020 года, было зарегистрировано 6102 подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2 и 26 погибших.

Новый премьер-министр подтвердил «полную приверженность республики» Французской Гвиане, заморской территории Франции и направил от имени главы государства Эммануэля Макрона «послание солидарности».

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита во Французскую Гвиану, территорию, столкнувшуюся с быстро развивающейся эпидемией коронавируса, премьер-министр Франциисовершил ошибку, назвав территорию «островом».

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