Сухум, , 21:39 — REGNUM Довыборы в парламент Абхазии признаны состоявшимися, сообщил 12 июля председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Тамаз Гогия.

«Предварительно, никаких нарушений не зафиксировано. Явка достаточная для того, чтобы объявить, что выборы состоялись», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Абхазии шестого созыва состоялись 12 марта текущего года и позднее ЦИК республики принял решение о проведении довыборов 12 июля из-за освободившихся четырех мандатов.

Во время повторного голосования избранным будет считаться кандидат, который наберет простое большинство голосов независимо от числа принявших в голосовании избирателей.