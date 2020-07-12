Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что рэперу Канье Уэсту с легкостью удастся отнять голоса негров у демократа Джозефа Байдена. Об этом президент Соединенных Штатов написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Дональд Трамп встречается с Канье Уэстом Twitter.com/realdonaldtrump

По словам Трампа, голоса негров у экс-вице-президента США Джо Байдена легко сможет отобрать рэпер Канье Уэст на предстоящих президентских выборах. Трамп подчеркивает, что перетянуть голоса негров Уэсту «не составит труда», так как Байден для чернокожих в США «не сделал ничего хорошего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, популярный в США рэпер Канье Уэст, который является миллиардером, заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. По словам Уэста, он будет баллотироваться как независимый кандидат.

При этом раньше Уэст открыто поддерживал Дональда Трампа, но затем заявил, что больше не поддерживает действующего президента.