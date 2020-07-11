Нью-Йорк, США, , 05:31 — REGNUM Совет Безопасности ООН большинством голосов проголосовал против второй российской резолюции, предполагающей сохранение только одного пограничного перехода на границе Сирии и Турции для доставки гуманитарных грузов. Об этом 10 июля сообщил журналистам постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген, исполняющий обязанности председателя Совбеза ООН в июне.

За документ проголосовали четыре члена Совбеза, против — семь, воздержались — четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, режим упрощённой доставки гуманитарных грузов в Сирию действует с июля 2014 года. Ранее в 2020 году число пунктов по решению Совбеза ООН сократили с четырёх до двух, однако сирийские войска взяли под контроль удерживаемые боевиками территории, и необходимость во втором пункте пропуска отпала, так как Сирия самостоятельно смогла доставлять грузы в регионы.

Россия предлагала сократить число КПП до одного, однако первая резолюция не нашла полной поддержки в Совбезе ООН. Представители стран, проголосовавших против, сочли недостаточным работу только одного пограничного перехода. Они также отказали в отмене санкций против властей Сирии, посчитав, что они не затронут сирийский народ и не повлияют на доставку гуманитарной помощи в страну.

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