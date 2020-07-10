Москва, , 19:38 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала сограждан соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Об этом он заявила на брифинге сегодня, 10 июля.

Голикова отметила, что все, конечно, устали от необходимости соблюдать ограничительные меры, даже в их ослабленном виде, к тому же на дворе лето и хорошая погода. Однако масочный режим и социальное дистанцирование нужно соблюдать — пандемия еще не кончилась.

«Несмотря на усталость, несмотря на то, что сейчас лето и хорошая погода, мы должны продолжать соблюдать, хотя это сложно, социальное дистанцирование и масочный режим», — сказала Голикова.

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