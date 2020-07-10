Москва, , 17:55 — REGNUM В Совфеде объяснили, но не видят оправдания решению сменить статус храма-музея Святой Софии.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв не усматривает в этом решении стремления непосредственно президента Турции Реджепа Эрдогана бросить вызов внешним силам, несмотря на уже постоянные пикировки с Грецией по данному вопросу.

«Превалируют здесь все же внутриполитические сюжеты — Эрдоган набирает очки в стане сторонников исламизации Турции, выбивая также козыри из рук своих консервативных оппонентов», — отметил Косачёв в Facebook.

Также сенатор указал на то, что не прекращаются и разговоры о досрочных парламентских выборах, где смена статуса собора Святой Софии также может сыграть на руку правящим силам.

«Все это объяснения, но никак не оправдания тому, что теперь потеряет своей нейтральный музейный статус уникальное историческое здание, сохранявшее и христианские, и мусульманские элементы убранства, которое служило долгие годы символом межрелигиозного мира не только в самой Турции», — отметил парламентарий.

Анкаре «предстоит теперь выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса и терять свой авторитет в качестве важного регионального игрока», резюмировал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы.

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