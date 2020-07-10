Москва, , 17:49 — REGNUM Опыт показывает, что пауза между задержанием губернатора и его отставкой может быть сравнительно длительной, заявил ИА REGNUM 10 июля ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. «Конечно, например, задержание и отставка главы Удмуртии Александра Соловьева в апреле 2017 года произошли в один день. В то же время, губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года, а Указ о досрочном прекращении полномочий появился 25 марта. В случае экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера — задержание произошло 19 марта, а соответствующий Указ был подписан 30 сентября 2015 года», — отметил эксперт.

По его мнению, возможно, в центре не исключают, что пауза (пусть даже небольшая) между задержанием Сергея Фургала и прекращением его полномочий с последующим назначением нового врио губернатора частично сработает в пользу этого нового руководителя региона. Есть шанс, что в таком случае в глазах умеренной части жителей, по-прежнему симпатизирующих Фургалу, новый врио будет меньше ассоциироваться с задержанием предыдущего (а на данный момент — действующего) губернатора, полагает Нейжмаков. По его словам, если такой эффект действительно будет наблюдаться, для предполагаемого врио это будет лишь ситуативное преимущество (к новым губернаторским выборам в сентябре 2021 года будет уже другая повестка). «Тем не менее, перефразируя знаменитый афоризм из «Семнадцати мгновений весны», в политике искусство «входа в разговор» (в данном случае, знакомства будущего врио с регионом в новом статусе) может надолго повлиять на имидж такого нового руководителя», — подчеркнул аналитик.

«Часть оппозиционных публицистов связывает задержание Сергея Фургала с политической местью за более низкий, чем по стране в целом и в ряде соседних регионов, результат голосования по одобрению конституционных поправок по Хабаровскому краю (62,28%). Но вряд ли с такой трактовкой можно согласиться. Да, уровень поддержки поправок в этом регионе был ниже, чем в соседних Приморском крае и в Амурской области (в то время, как, например, в ходе думских выборов-2016 и президентской кампании-2018 уровень протестного голосования по этим трем регионам был примерно схожим). В то же время, уровень поддержки поправок по Хабаровскому краю был примерно на уровне соседней же Магаданской области (62,03%) и выше, чем в соседней Якутии (58,34%). По территории же края поправки получили поддержку ненамного ниже, чем в среднем по региону, и в традиционно протестном Ванино (на парламентских выборах-2016 ЛДПР здесь опережала «Единую Россию»), и по Хабаровску, и в Комсомольске-на-Амуре. Вряд ли в Центре ожидали большего уровня поддержки поправок по региону», — заявил Михаил Нейжмаков.

Он обратил внимание, как правило, считается, что в России конфликт политика с властями может сработать на расширение базы его поддержки. Тем не менее, опыт подобных процессов на постсоветском пространстве показывает, что нахождение политика в СИЗО в среднесрочной перспективе не столько позволяет ему найти новых сочувствующих, сколько консервирует ядро его старых сторонников. «Пока мы не знаем, кто именно займет пост врио губернатора в случае ожидаемого прекращения полномочий Сергея Фургала, но шансы привлечь к себе как минимум умеренную часть электората последнего у этого нового руководителя будут», — резюмировал эксперт.