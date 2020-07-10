Москва, , 14:08 — REGNUM Законопроект, предполагающий увеличение количества мировых судей и судебных участков, внесло в Госдуму Народное собрание Республики Дагестан, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Поправки предполагают увеличение числа мировых судей и количество судебных участков в регионе на 30 единиц. Сейчас в республике установленное количество мировых судей составляет 131 единицу и соответствующее им количество судебных участков.

Авторы приводят статистические данные, аргументирующие необходимость принятия такого решения, а также указывают на то, что прокуратурой Республики Дагестан внесено представление о необходимости приведения количества мировых судей и судебных участков в соответствие с требованиями федерального и республиканского законодательства и установлении численности населения на одном судебном участке от 15 тыс. до 23 тыс. человек.

Кроме того, отмечают парламентарии, в связи с перебазированием Каспийской флотилии из Астрахани в город Каспийск будет дополнительно увеличиваться количество населения на судебных участках города. По данным, представленным 13 ноября 2019 года администрацией городского округа «город Каспийск», количество населения составит 140 тыс. человек, то есть. увеличится предположительно на 15 тыс. человек.

По сведениям, представленным территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, численность постоянного населения Республики Дагестан на 1 января 2020 года составляет 3 млн. 111 тыс. человек.