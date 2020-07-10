Сухум, , 11:39 — REGNUM Сотрудники Института педагогики им. Адзинбы 9 июля провели в министерстве образования Абхазии представление новой концепции обучения в дошкольных и школьных учреждениях. Об этом сообщает агентство «Абхазия-Информ».

По данным журналистов, мероприятие прошло по инициативе нового главы минобразования республики Инала Габлии. Представляла новую концепцию директор института Ирина Кокоскир.

«Предложенная система разработана с учетом государственного статуса абхазского языка. Мы также предложили новые учебные программы для всех ступеней образования, включая дошкольное. Эта программа называется «Языковое погружение», — сказала Кокоскир.

Она отметила, что по новой программе в абхазских школах и детских садах предлагается до 80% учебного времени вести на абхазском языке. Также планируется уделить время русскому и английскому языкам.

Напомним, Габлия был назначен на должность главы министра образования 19 июня. Он обучался и стажировался в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в России. Почти сразу после вступления в должность новый глава ведомства заявил о намерении внедрять новые методики обучения.

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