Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Сделку по продаже Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 американского производства и необходимого для них оборудования на общую сумму в $23,11 млрд одобрили власти США. Об этом 10 июля сообщает американское Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны.

«Предложенная продажа будет содействовать целям внешней политики и национальной безопасности США, повышая безопасность основного союзника, который является силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что помощь Японии в вопросах развития и поддержания мощного и эффективного потенциала самообороны является жизненно необходимой для национальных интересов США.

При этом американский Госдеп выслал уведомление конгрессу страны о принятии им данного решения и теперь у конгрессменов США есть 30 дней для изучения и одобрения или блокирования данной сделки.

Напомним, Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США отвечает за поставки американской военной техники и оружия за границу по межправительственным соглашениям.