Берлин, , 22:09 — REGNUM Германское издание der Spiegel пишет, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на предложение американской стороны принять участие в министерской встрече, которую планировалось провести 29 июля в Вашингтоне в преддверии саммита «Большой семерки». Spiegel ссылается на источники в правительственных кругах.

Сообщается, что и глава МИД и глава Минфина ФРГ отказались принимать участие в министерских встречах в Вашингтоне в преддверии саммите G7. Власти Германии лишь заявили, что готовы направить на эти встречи статс-секретарей соответствующих ведомств.

Более того, der Spiege пишет, что и другие страны G7 на уровне министерств отказались от участия во встречах в Вашингтон. В странах ЕС, входящих в G7 считают, что Дональд Трамп попытается использовать саммит в своей предвыборной кампании.

Кроме того, ситуация с коронавирусом в США оставляет желать лучшего, но Вашингтон даже не рассматривает альтернативу — проведение видеоконференции министров.