Минск, , 21:42 — REGNUM Белоруссии нужна новая конституция, и именно с неё нужно начинать перемены, а не с государственного переворота. Об этом 9 июля заявил Александру Лукашенко, выступая в президентском дворце перед пропагандистами.

Руководитель постсоветской республики, говоря о переменах, призвал к совершенствованию нынешней системы. При этом он отметил: «Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и «памяркоўнасць» (рассудительность, — прим. ИА REGNUM) — все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения».

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Лукашенко оценил перспективу перераспределения властных полномочий, отметив: «Только надо при этом понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых. А во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел».

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«Мы от этого ушли. Поэтому надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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Напомним, Александр Лукашенко на протяжении последних трёх лет неоднократно заявлял о необходимости разработки новой конституции и дезавуировал свои же заявления. Во время нынешней президентской кампании в Белоруссии представители оппозиции выдвинули идею возврата к Основному закону образца 1994 года, что Лукашенко считает неприемлемым.

Также напомним, Лукашенко был среди первых, кто поддержал насильственный госпереворот на Украине в 2014 году («майдан»). При этом белорусский лидер неоднократно заявлял о готовности пойти на крайние меры, чтобы не допустить подобного в Белоруссии.