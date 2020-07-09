Москва, , 18:39 — REGNUM Символичным назвал член Совфеда Константин Долгов внесение в Госдуму первым законопроекта, который приравнивает призывы к отчуждению территорий России к экстремистской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«Конституционное положение о нерушимости территориальной целостности Российской Федерации — это важнейшее положение с точки зрения обеспечения суверенитета России, надежное, вне зависимости от того, кто будет у власти, какое конкретное правительство. Поэтому то, что законопроект внесён первым, это символично», — заявил Долгов.

Очень важно, что нормами использован и закреплен принцип административной преюдиции, подчеркнул сенатор.

«Речь идет о штрафах в случае первого нарушения этой конституционной нормы — и для физических, юридических лиц и должностных лиц. И в случае, если будет повторное нарушение, последует уголовная ответственность», — отметил Долгов.

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