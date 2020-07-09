Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Необходимо выработать правила проверок кандидатов на ответственные посты, иначе могут вновь произойти события, подобные нынешним, дискредитирующие само понятие власти, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 9 июля, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя задержание губернатора Хабаровского края.

Как сообщалось ранее, Сергей Фургал был задержан утром 9 июля. Правоохранители предполагают, что он является организатором покушений на убийство и убийств нескольких предпринимателей.

« Удивляет меня во всей этой истории только одно. Заботясь о демократических процедурах, выборах, состязательности, мы забываем позаботиться о том, чтобы кандидаты на ответственные посты проходили тщательные проверки на предмет безупречности их прошлого.

Запрос общества состоит в том, что люди хотят видеть на публичных должностях кандидатов с хорошей репутацией. А если репутация сомнительна, то не поможет ничего — ни технологии, ни иллюзия конкурентности.