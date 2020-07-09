Пенза, , 16:49 — REGNUM В Пензенский ЦИК поступили документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора области от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» депутата Пензенской гордумы седьмого созыва Петра Чугая.

Документы для участия в выборах на пост главы региона уже подали: от партии ЛДПР — депутат заксобрания области Александр Васильев, от «Единой России» — действующий губернатор Иван Белозерцев, председатель регионального отделения «Справедливой России» Анна Очкина и замглавы Пензы, депутат пензенской гордумы от фракции КПРФ Олег Шаляпин.

Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что в Единый день голосования, 13 сентября текущего года, пройдут довыборы депутатов Госдумы.

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