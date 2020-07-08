Пенза, , 16:41 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов провел заседание партии, на котором были выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы на довыборы в Единый день голосования 13 сентября 2020 года в Пензенской области.

Регион от «справедливороссов» будет представлять летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев. Он выдвинут партией для участия на довыборах депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147.

Кроме кандидатов в депутаты Госдумы от Пензенской области на заседании партии определились также с теми, кто представит «справедливороссов» в Татарии и Ярославской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Пензенская область готовится к сентябрьским выборам губернатора. Своего кандидата уже выдвинула ЛДПР — это заместитель председателя комитета Заксобрания по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев. От «Справедливой России» баллотируется доцент Пензенского государственного университета Анна Очкина.

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