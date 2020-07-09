Брюссель, , 14:45 — REGNUM Европейский союз рассчитывает направить своих наблюдателей на выборы президента Белоруссии и ждёт соответствующего приглашения от Минска. Об этом говорится в опубликованном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

В ЕС, отметил он, приглашения для наблюдателей ожидают как можно быстрее. Предстоящие выборы Боррель назвал важными для дальнейшего развития отншений Минска и ЕС.

Евросоюз должен продолжать поддерживать суверенитет и демократию Белоруссии, но развитие может основываться на позитивных шагах в области демократии, прав человека и фундаментальных свобод. Вместе с тем ЕС беспокоят «ограничения свободы слова и собраний» в Белоруссии, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

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