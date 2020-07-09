Москва, , 14:07 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование системы и порядка применения дисциплинарного воздействия на осужденных, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Увеличивается размер дисциплинарного штрафа, налагаемого в качестве меры взыскания на осужденных к лишению свободы за нарушение ими установленного порядка отбывания наказания, установив его в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей включительно. Сейчас штраф составляет до 200 рублей.

Одновременно предусматривается возможность перевода в одиночные камеры на срок до полугода осужденных к лишению свободы мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащихся в тюрьмах.