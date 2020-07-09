Хабаровск, , 12:49 — REGNUM С Сергеем Фургалом надо разобраться по закону, и не менее важно — разобраться с его «доброхотами», с теми, кто оставлял нераскрытыми преступления, с теми, кто продвигал «наверх» людей с таким прошлым, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 июля, комментируя задержание губернатора Хабаровского края.

Как сообщалось ранее, Сергей Фургал был задержан утром 9 июля. Правоохранители предполагают, что он является организатором покушений на убийство и убийств нескольких предпринимателей.

«Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала служит важным напоминанием о порочности общественной системы, созданной в нашей стране в 1991 году. В ней всё покупается. Сначала «сделали деньги», потом на них купили политику.

Невозможно представить, что человек, который сегодня обвиняется в совершении серии особо тяжких преступлений в 2004—2005 годах, не имел в то время соответствующей преступной известности в том же Хабаровском крае и Амурской области. И те, кто двигал Фургала в ЛДПР, в Государственную думу, тоже всё знали. Не могли не знать о его преступном прошлом в МВД, в ФСБ, в Администрации президента.

Итак, знали и всё же продвигали. Организовывали (причем, заметьте, сразу после этих преступлений!) его прохождение через выборы, готовили положительные характеристики «наверх».

С Сергеем Фургалом надо разобраться по закону. И его положительные дела на посту губернатора в общей картине тоже должны быть учтены.

Но разобраться надо и с его «доброхотами». С теми, кто оставил нераскрытыми преступления 2004−2005 годов, о которых заговорили почему-то только сегодня. И, главное, с теми, кто, продвигая «наверх» людей с таким прошлым, закрывает дорогу во власть достойным людям с безукоризненной биографией.