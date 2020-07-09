Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Свердловской области полиция проверит, были ли в проповедях схимонаха Сергия (Николая Романова) признаки оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Об этом пишут СМИ.

По данным Ura.ru, одна из гражданок обратилась в полицию с заявлением. Ей показалось, что такие признаки есть, и она потребовала привлечь их автора к ответственности.

Полиция начала проверку по факту заявления. О ходе и результатах заявительнице сообщат.

Как сообщало ИА REGNUM, схимонах 7 июля был оштрафован на 90 тыс. рублей за распространение в интернете недостоверной информации. А 3 июля церковный суд лишил его сана священника.