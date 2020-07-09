Москва, , 10:52 — REGNUM После выхода Великобритании из состава Европейского союза канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена озаботиться военно-политическим прикрытием нового европейского порядка, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 9 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Меркель о том, что Европа «предоставлена сама себе» и должна решать, кем ей быть в стремительно изменяющемся мировом порядке.

«После выхода Великобритании из ЕС это становится тем более существенным моментом, что всё-таки Евросоюз традиционно строился за счёт того, что германо-французский блок доминировал, но Великобритания выступала внутренним противовесом и связующим звеном между США и континентальной Европой. После развода Лондона и Брюсселя этот элемент выпал, — сказал Кагарлицкий. — И силовое поле Евросоюза очень ослабло. Надо понимать, что реальной полноценной военной силой внутри ЕС оставалась именно Великобритания. Да, Франция имеет довольно большие вооружённые силы, но французские вооружённые силы носят несколько другой характер. Они в основном представляют собой очень странное соединение стратегической показухи с военно-полицейской машиной».

Как пояснил Кагарлицкий, если нужно отправить войска куда-то в Африку и «застращать каких-нибудь повстанцев», то Франция может это сделать совершенно великолепно, быстро и эффективно.

«Но при этом полноценной военной машины мирового класса у французов нет. Есть авианосец мирового класса, есть ядерные силы, но не имеющие никакого стратегического потенциала. Это всё создавалось со времён де Голля не как полноценная машина, а как демонстрационные военные объекты, которые должны были поддержать престиж Франции как великой державы. Единственная военная держава, которая сохраняла остатки самостоятельного стратегического потенциала, это Великобритания. И с её выпадением возникает проблема — как и на чём строить силовое поле ЕС? Это значит, что Германия начнёт наращивать свою военную мощь и будет пытаться подтянуть своих бывших условных противников. То есть Францию и Бельгию».

Это, как подчеркнул эксперт, имеет ещё и экономическое значение, потому что оборонная промышленность — это то, что не выводится в страны третьего мира.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий объяснил, что германский гегемонизм возрождается в Европе.

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