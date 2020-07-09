Страсбург, Франция, , 08:39 — REGNUM Создание онлайн-платформы, которая поможет «расширить знания» граждан Украины о выборах в стране и повысит прозрачность электоральных процедур, анонсировали в Совете Европы, объявив соответствующий тендер на разработку платформы. Об этом 9 июля сообщает RT.

Отмечается, что проект будет реализован совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины.

«Общая цель онлайн-платформы ЦИК заключается в повышении политической и правовой культуры украинских избирателей», — объяснили в Совете Европы.

На разработку нового инструмента инициаторы проекта готовы выделить до €150 тысяч. Запустить ресурс они планируют в сентябре 2020 года, перед местными выборами на Украине.

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