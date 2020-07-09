Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Китай в долгосрочной перспективе представляет главную угрозу для США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй. Об этом 8 июля пишет Business Insider.

По мнению Рэя, столь высокая опасность восточной страны складывается из совокупности факторов: КНР постоянно пытается выкрасть главные американские секреты, повсеместно использует агентуру и разведку и осуществляет репатриацию своих граждан, находящихся в других странах.

«Китайское правительство ведет широкомасштабную, комплексную кампанию по воровству и оказанию пагубного влияния, и оно может проводит ее с авторитарной эффективностью. Они расчётливы. Они настойчивы. Они терпеливы», — объяснил он.

Отмечается, что глава ФБР назвал угрозой даже борьбу с коррупцией, которую Пекин использует для того, чтобы преследовать свои граждан за рубежом.

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