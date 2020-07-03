Пенза, , 21:14 — REGNUM Пензенская область готовится к сентябрьским выборам губернатора. Своего кандидата уже выдвинула ЛДПР — это заместитель председателя комитета Заксобрания по экономической политике, глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Александр Васильев. От «Справедливой России» баллотируется доцент Пензенского государственного университета Анна Очкина.

В субботу, 4 июля, в Пензе пройдут две конференции по выдвижению кандидатов в губернаторы: своих представителей в этот день назовут КПРФ и «Единая Россия». Кандидат от коммунистов пока не известен, а вот единороссы своих планов не скрывают: президиум Генерального совета партии рекомендовал региональному отделению выдвинуть в качестве кандидата действующего губернатора Ивана Белозерцева. Несмотря на слухи о возможной отставке Белозерцева, его выдвижение в июне поддержал президент Владимир Путин, который заметил, что «работа власти в Пензенской области идет в правильном направлении», поэтому у Белозерцева есть «моральное право» идти на второй срок. В мае 2015 года президент назначил Белозерцева исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, а в сентябре того же года Белозерцев победил на выборах главы региона, набрав более 86% голосов избирателей. Вероятно, что с поддержкой президента Белозерцев имеет высокие шансы переизбраться на пост главы региона. По закону каждый кандидат в губернаторы обязан представить свою тройку потенциальных сенаторов от региона. И за попадание в этот список в Пензенской области развернулась настоящая борьба. Разумеется, свое кресло надеется сохранить действующий член Совета Федерации от Пензенской области по губернаторской квоте Алексей Дмитриенко. Но его шансы крайне малы, считают в регионе.

По некоторым данным, в список кандидатов от Пензенской области на пост сенатора согласованы бывший депутат Госдумы Игорь Руденский, выходец из госкорпорации «Росатом» Андрей Кулинцев и генерал армии Олег Салюков. Среди возможных кандидатов фигурировал и доктор исторических наук Виктор Кондрашин, который с 2012 года является депутатом заксобрания Пензенской области. В 2015—2017 гг. он даже был членом Совета Федерации, но на этот раз его кандидатура в тройку лидеров не вошла, несмотря на безупречную репутацию ученого. Также попасть в список кандидатов в сенаторы может председатель фракции «Единая Россия» в заксобрании Пензенской области, гендиректор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация» Вадим Супиков. Но самым вероятным кандидатом на пост сенатора является Игорь Руденский. Он четыре раза избирался депутатом Госдумы и в Совете Федерации сможет усилить позиции Белозерцева.