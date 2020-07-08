Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Граждан Грузии, застрявших из-за пандемии коронавируса в Катаре, в скором времени вернут на родину специальным авиарейсом. Об этом 8 июля на брифинге сказал пресс-спикер правительства Ираклий Чиковани, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«В ближайшие дни будет выполнен коммерческий чартерный рейс катарских авиалиний из столицы Доха», — сказал Чиковани.

Он добавил, что этим рейсом планируют вернуться домой 105 грузинских граждан.

Напомним, в июле грузинские авиакомпании планируют совершить пять спецрейсов, на которых на родину смогут вернуться граждане Грузии из Барселоны, Рима, Парижа, Варшавы и Афин. Всех прибывших из-за границы поместят на две недели в карантинные зоны.

Читайте ранее в этом сюжете: Решение об открытии границы Грузии может быть пересмотрено – минздрав