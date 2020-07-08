Пенза, , 13:13 — REGNUM Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подал в среду, 8 июля, пакет документов для участия в выборах на пост главы региона в областную избирательную комиссию.

По словам руководителя субъекта федерации, пять лет губернаторства пролетели мгновенно, накоплен большой опыт управленческой деятельности. Белозерцев добавил, что знает область и проблемы людей, готов их решать, реализовывать запланированные проекты, опираясь на поддержку не только граждан, но и бизнеса. «Искренне надеюсь, что жители поддержат мою кандидатуру на выборах губернатора Пензенской области», — резюмировал он.

Выборы главы исполнительной власти Пензенской области пройдут в единый день голосования — 13 сентября 2020 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области определились с предварительной датой выборов губернатора. На сайте парламента Пензенской области опубликовали проект постановления, в котором говорится о назначении выборов губернатора региона на 13 сентября 2020 года.

Читайте также: В Пензенской области наметили дату выборов губернатора региона