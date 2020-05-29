Пенза, , 10:17 — REGNUM В Пензенской области определились с предварительной датой выборов губернатора. Об этом информирует пресс-служба регионального Законодательного собрания.

На сайте парламента Пензенской области опубликован проект постановления, в котором говорится о назначении выборов губернатора региона на 13 сентября 2020 года.

На ближайшей сессии Законодательного собрания, которая состоится 10 июня, документ будет рассмотрен.

ИА REGNUM напоминает, что действующий губернатор Иван Белозерцев занимает свой пост с 25 мая 2015 года. Он был назначен президентов Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы региона. Явка избирателей на выборах в сентябре 2015 года составила 62%. Белозерцев набрал более 85% голосов и вступил в должность губернатора 21 сентября.