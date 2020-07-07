Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сегодня, 7 июля, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.

Напомним, что Трамп активно критиковал ВОЗ с самом начала пандемии COVID-19. Президент США обвинял ВОЗ в том, что она якобы подыгрывает Китайской Народной Республике, а директор организации Тедрос Адханом Гебреисус вообще работает на Пекин (стоит отметить, что его избранию на пост главы ВОЗ действительно поспособствовал Китай).

Затем, когда в США начался катастрофический рост смертности от COVID-19, Трамп заявил, что виноваты в этом ВОЗ и Китай, которые якобы скрывали всю правду о коронавирусе. Трамп потребовал от ВОЗ провести реформы организации, в противном случае он грозился вывести США из ее состава.

Поскольку никакие реформы ВОЗ проводить не собирается, Трамп объявил, что его страна из организации выходит, а те деньги, что США ранее платили ВОЗ, якобы будут направлены всему миру на срочные нужды здравоохранения.

Демократы, естественно, с таким решением Трампа не согласны.

«Это не защитит жизни американцев и (их) интересы — это оставит Америку больной и одинокой», — написал сенатор-демократ Менендес на своей странице в сети микроблогов Twitter.