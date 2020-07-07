Душанбе, , 19:19 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграммы с соболезнованиями в связи с последствиями разгула стихии премьер-министру Японии Синдзо Абэ и председателю КНР Си Цзиньпину.

В послании, направленном премьеру Абэ, глава Таджикистана подчеркнул, что опечален известиями о сильных наводнениях и оползнях на юге Японии, которые повлекли человеческие жертвы и серьёзные разрушения. Рахмон передал соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Председателю КНР таджикский президент также сообщил о том, что вести о масштабных разрушениях в южных районах Китая из-за сильных наводнений были восприняты им с печалью.

«Выражаю наши искренние соболезнования родным и близким жертв природной стихии, всем пострадавшим желаю полного выздоровления», — сказано в послании.