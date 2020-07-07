Москва, , 15:08 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается мобилизовать турецкое общество вокруг своей персоны, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 7 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Эрдоган отдал распоряжение о рассмотрении возможности сменить статус собора Святой Софии, превратив его из музея в действующую мечеть.

«Эрдоган — торговец, а не воин. Но ему нужно позиционировать себя как очень сильного правителя Турции, — сказал Мухин. — Именно поэтому он развязал этот конфликт, который вполне может вылиться в межрелигиозные противоречия внутри страны, чем он может воспользоваться для того, чтобы ещё сильнее контролировать внутриполитическую ситуацию. Эрдогану нужна сейчас мобилизация вокруг своей персоны. Некоторые эксперты говорили, что он одно время имитировал и пытался выглядеть как Ататюрк, но на самом деле он пытается выглядеть как Мехмед II Завоеватель».

Как пояснил Мухин, Эрдоган пытается создать из Турции региональный центр влияния.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла обращение к Великому национальному собранию Турции, где просит проявить мудрость при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле.

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