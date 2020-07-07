Москва, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается мобилизовать турецкое общество вокруг своей персоны, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 7 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Эрдоган отдал распоряжение о рассмотрении возможности сменить статус собора Святой Софии, превратив его из музея в действующую мечеть.
Как пояснил Мухин, Эрдоган пытается создать из Турции региональный центр влияния.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла обращение к Великому национальному собранию Турции, где просит проявить мудрость при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле.
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