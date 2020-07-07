Москва, , 14:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, призванный защитить от разливов нефти и нефтепродуктов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. Нормы стали актуальны из-за скандального разлива нефтепродуктов на предприятии в Норильске. По текущему курсу ЦБ размер ущерба составляет около $2,1 млрд. Это более 40% от свободного денежного потока «Норникеля» за 2019 год ($4,9 млрд).

Нормы предполагают требования в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции. Рассматриваемые требования будут применяться во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ, если иное не предусмотрено ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Предполагается прописать также порядок информирования о ЧП.

Поправки обязывают эксплуатирующую организацию при осуществлении мероприятий по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов выполнять план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юрлиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов и определяемого в соответствии с законодательством РФ, до дня начала эксплуатации объектов, используемых при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, хранении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

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