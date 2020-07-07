Москва, , 14:53 — REGNUM «Почта России» может стать основой для сохранения и развития российских сёл через реорганизацию её отделений в полноценные социальные центры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава «Почты России» Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Для 10 миллионов человек мы — единственная точка государственного присутствия. Мы им там и магазин, и банк, и сервисный центр. Конечно, если правильно аллоцировать ресурсы государственных программ, не привлекая новые ресурсы — это программа по господдержке села, по социальному развитию села, программа «Цифровая экономика» — то «Почта России» это идеальное место», — заявил Акимов.

В отделениях «Почты России» в таких населённых пунктах можно зарегистрировать гражданина на Едином портале госуслуг, провести лёгкую медицинскую диагностику, предложить финансовые сервисы, обучать людей на онлайн-курсах.

«Приходит интернет, людей нужно в эту историю вовлекать. Конечно, это может стать очень мощным стимулом, тем более у нас 11 тыс. отделений на селе. Мы понимаем свою ответственность. Несмотря на то что работаем в рынке, не получаем госсубсидий, тем не менее мы должны быть успешными, чтобы эту сеть сохранить. Оттуда, откуда уходит «Почта», уходит во многом иногда и сама жизнь», — указал он.