Москва, , 13:48 — REGNUM Спад объёмов международной торговли серьёзно отразился на деятельности «Почты России». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава «Почты России» Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Разноречивые тенденции: резко упали объёмы международной торговли. И здесь мы справились, задействуя наш транспорт, в том числе и авиационный, с потоками из Юго-Восточной Азии. А вот проблема, которая связана с экспортом, с направлением почтовых отправлений за рубеж, оказалась более серьезной, потому что прекратилось авиационное сообщение», — заявил Акимов.

«Мы сейчас активно эту проблему решаем, задействуем морской транспорт, контейнерные перевозки», — указал он.