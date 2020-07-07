Москва, , 13:41 — REGNUM Адаптация «Почты России» к условиям карантина привела к росту сегмента курьерской доставки на тысячи процентов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявил глава «Почты России» Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы второй коммерческий работодатель в стране после РЖД, и это вылилось в целый комплекс задач, которые мы решали», — заявил Акимов.

По его словам, «Почта России» инвестировала в защиту персонала более 1,5 млрд рублей.

Вторая большая задача — это дать нашим клиентам новые продукты, чтобы граждане не посещали отделения почтовой связи сложный период.

«Это доставка онлайн, бесконтактная доставка, мы продлили сроки, и в этом правительство и Минкомсвязи пошли нам навстречу — продлили сроки хранения неполученных почтовых отправлений, посылок, товаров электронной коммерции с 30 до 60 дней, вдвое сократили стоимость услуги доставки курьером», — указал Акимов.

» У нас был взрывной рост на курьерскую доставку — на тысячи процентов, как и пользование услуг нашего мобильного приложения дало нам тоже солидный прирост», — подчеркнул он.