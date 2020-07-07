Москва, , 16:49 — REGNUM Общественное обсуждения проекта Постановления Правительства РФ, которое направлено на упрощение предоставления социальных услуг населению, началось с 6 июля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Граждане, обратившиеся за такими услугами, будут информироваться о ходе их оказания, при этом сбор необходимых справок самим гражданином будет не нужен.

Документ является результатом исполнения поручения, озвученного на заседании Президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, и ставит перед собой цель использовать информационные технологий для улучшения качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности.

В Проекте постановления прописано внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2017 г. ‎№ 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» в те пункты, которые касаются предоставления полного состава сведений, содержащихся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), в том числе информации о внесении исправлений или изменений в такие сведения, а также в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

По мнению авторов Проекта, эти нововведения обеспечат предоставление гражданам социальной защиты и иных государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием цифровых платформ электронного правительства.

Проект постановления также предусматривает изменения в Положение о ЕПГУ, которые усовершенствуют процесс утверждение перечня юридически значимых действий, осуществляемых с использованием ЕПГУ, и пропишут порядок интеграции прочих информационных систем и платформ с ЕПГУ.

Документ открыт для обсуждения до 20 июля 2020 года.

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