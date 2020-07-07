Новосибирск, , 10:52 — REGNUM Новосибирцам предстоит выбрать, где разместится памятная стела «Город трудовой доблести». Губернатор региона Андрей Травников на расширенном заседании оргкомитета «Победа» сегодня, 7 июля, поручил создать комиссию по запуску процедуры голосования. В заседании участвовал заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жителям Новосибирской области предстоит всем вместе выбрать место установки памятной стелы «Город трудовой доблести» Правительство Новосибирской области

Андрей Травников отметил, что регион активно включился в реализацию комплекса мероприятий Года памяти и славы и в рамках плана подготовки к 75-летию Победы в Новосибирской области сделано многое. Ключевое место в ряду этих мероприятий, по словам губернатора, занимает присвоение областной столице высокого звания «Город трудовой доблести».

Напомним, новосибирский областной оргкомитет «Победа» поддержал инициативу о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» 22 января. Был организован сбор подписей новосибирцев. Губернатор напомнил, что в эту работу практически одновременно активно включились различные политические силы, советы ветеранов, трудовые коллективы. Свои голоса за присвоение городу звания отдали более 500 тысяч новосибирцев. 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» 20 городам, в том числе ‑ и Новосибирску.

«Огромное спасибо жителям за поддержку Новосибирска. Я благодарю и Андрея Турчака, членов федерального оргкомитета «Победа», и нашего президента Владимира Путина за решение присвоить это почётное звание сразу 20 городам РФ, — прокомментировал Андрей Травников. — Установка памятной стелы — это обязательное мероприятия, и сегодня уже есть определённые пожелания о том, где она могла бы быть расположена и как она могла бы выглядеть. Тем не менее, это не должно быть решением одного человека или даже группы людей в составе оргкомитета. Хотелось бы, чтобы в этом обсуждении приняли участие и жители города, и экспертное сообщество — архитекторы, художники. Чтобы это было действительно общее решение. Мы понимаем, что это — решение на десятилетия вперёд».

В ближайшее время в Новосибирской области стартует сбор предложений по площадкам для установки стелы «Город трудовой доблести» и визуализации общественного пространства по предложенным местам.

«На повестке стоит вопрос определения места. Я поддерживаю предложение оргкомитета: выбрать место должны сами граждане. Они должны принять это решение и сделать свой выбор. Мы готовы оказать помощь, поддержку, в организации сбора подписей, — сказал Андрей Турчак — «Единая Россия» помогла подготовить документы, организовала сбор подписей за присвоение этого звания. Важно, что к этой инициативе присоединились практически все политические партии, общественные организации, советы ветеранов. В Новосибирской области активное участие принимало отделение КПРФ. Это пример здоровой консолидации. Тема Великой Победы объединила».

Спикер Законодательного собрания области Андрей Шимкив напомнил, что все сельские труженики районов внесли большой вклад, помогая фронту в годы Великой Отечественной войны.

«Мы ожидали высокого результата по голосованию за присвоение Новосибирску звания «Города трудовой доблести», потому что новосибирцы преданы истории своего города, своей области. В том, что мы соберём большое количество подписей, не было сомнений. Все поддержали эту инициативу, выражали готовность проголосовать, вспоминали истории своих семей, биографии своих родителей», — отметил в свою очередь первый заместитель председателя Заксобрания региона Андрей Панфёров.