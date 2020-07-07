Цхинвал, , 09:47 — REGNUM Власти Грузии не отказались от намерений захватить соседние территории, что подтверждается их заявлениями и наращиванием сил на границе с Южной Осетией. Заявление об этом 6 июля опубликовала пресс-служба югоосетинского МИД.

«Наращивание запасов вооружений, массированная агрессивная риторика грузинского руководства в адрес Южной Осетии, постоянные провокации на приграничных территориях, выставление незаконных полицейских постов говорят о том, что в Тбилиси продолжают грезить о реванше и захвате чужих земель», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В публикации отмечается, что у МИД Южной Осетии вызывает сожаление поддержка агрессивной политики Тбилиси руководством ряда европейских стран. Также югоосетинские дипломаты указали на постоянные отказы со стороны Грузии заключить соглашение о неприменении силы.

В министерстве иностранных дел подчеркнули, что в случае дальнейшего роста напряжения в приграничной зоне ответственность за это будет лежать на военно-политическом руководстве Грузии и руководстве тех стран, которые поддерживают провокации грузинской стороны.

Напомним, Южная Осетия отказалась входить в создававшуюся после распада СССР Грузию. Со стороны Тбилиси были неоднократные попытки захватить территорию соседних республик.

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