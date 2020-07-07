Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Жителей России ознакомят с историей, культурой и политикой США в рамках проектов, на которые американский Госдепартамент намерен выделить до $350 тыс. Об этом сообщает 7 июля RT со ссылкой на соответствующий документ.

Посольство США в Москве будет отвечать за исполнение двух проектов. Первый проект предполагает привлечение учащихся российских школ к изучению истории отношений России и США, бюджет этой инициативы составляет $50 тыс.

Речь идёт о продвижении «более широкого понимания истории США», «терпимости, общих ценностей», а также изучении английского языка. Участникам предложат создавать обучающие сайты, приложения, платформы с виртуальной или дополненной реальностью.

Второй проект предполагает техническую и логистическую поддержку программы Subject Matter Experts Program («Программа профильных экспертов»), которая заключается в разъяснении особенностей американской культуры и внешней политики. Здесь бюджет составляет уже до $300 тыс.

Получатель гранта должен будет организовать работу американских специалистов по взаимодействию с российской аудиторией в формате лекций, семинаров или консультаций.

Претендовать на получение грантов могут учреждённые в США государственные и частные некоммерческие организации.