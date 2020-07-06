Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM В Свердловской области сформировали рабочую группу, которая увековечит подвиг тружеников тыла в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы Екатеринбурга.

Объединение возглавил губернатор Евгений Куйвашев. Также в состав группы вошли вице-губернатор Сергей Бидонько, первым замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев, глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев, главы Екатеринбурга и Нижнего Тагила Александр Высокинский и Владислав Пинаев, главы городских дум муниципалитетов Игорь Володин и Вадим Раудштейн, а также ряд заместителей губернатора.

Власти должны увековечить подвиг тыловиков, который недавно отразился в присвоении Екатеринбургу и Нижнему Тагилу почётного звания «Город трудовой доблести».

Как сообщало ИА REGNUM, почётное звание присвоили 20 российским городам.

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