Москва, , 14:01 — REGNUM Глава МИД Британии Доминик Рааб делает себе карьеру на «деле Магнитского» ещё с 2012 года. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института Русских стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина прокомментировала сообщение о решении Лондона ввести новые санкции против России в рамках «поправки Магнитского».

«Именно тогда г-н Рааб впервые начал требовать заморозить российские активы и аннулировать визы для российских должностных лиц. Как видим, усердие британского чиновника в вопросе защиты интересов «классово близкого» Лондону международного афериста Браудера неплохо вознаграждается — Рааб теперь руководит внешней политикой Британии. Благодаря ему Лондон превратился в главный штаб антироссийской дипломатической активности в мировом масштабе», — подчеркнула Панина.

По мнению Паниной, действия Рааба выглядят особенно цинично на фоне жестокого преследования, которому британские власти подвергают Джулиана Ассанжа, являющегося не фейковым, а подлинным борцом за свободу слова и права человека.

«Лондон держит Ассанжа в нечеловеческих условиях и готовится выдать в США на смертную казнь, но при этом продолжает культивировать русофобию и упрямо мстить за миллиарды, которые не дали украсть в России Браудеру», — констатировала Панина.