Москва, , 13:33 — REGNUM Перевод нескольких тысяч американских военнослужащих из Германии в Польшу представляет угрозу для безопасности всей Восточной Европы. Об этом 6 июня заявил при помощи видеоконференцсвязи политолог, кандидат политологических наук, руководитель «Европейского центра геополитического анализа» (Польша) Матеуш Пискорский на конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, заявления американского президента Дональда Трампа о переброске 9,5 тысячи военнослужащих из Германии в Польшу сильно бьют по безопасности всего региона. При этом население Польши власти страны не стали спрашивать на предмет их отношения к переброске в их страну иностранного военного контингента.

«Это гарантирует общеевропейскую угрозу, а не безопасность. Речь касается и Литвы, других стран Прибалтики, потому что руководство Литвы уже высказалось в поддержку перемещения военных из Германии в Восточную Европу», — сказал Пискорский.

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