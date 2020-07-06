Лилонгве, , 09:44 — REGNUM Новый президент Малави Лазарус Чаквера постановил сократить свою церемонию инаугурации и уменьшить ее масштабность на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на постановление Чакверы от 4 июля.

Чаквера был приведен к присяге в прошлое воскресенье, 28 июня, и в этот понедельник, 6 июля, в стране пройдет официальная церемония инаугурации.

Комментируя свое постановление в телевизионном обращении Чаквера заявил, что вместимость Национального стадиона будет уменьшена вдвое до 20 000 человек, и по меньшей мере 100 000 масок для лица будут распространены в столице страны, Лилонгве.

«Сегодня мы находимся в худшем положении, чем три месяца назад. Коронавирус распространяется повсюду в Малави, и это смертельно опасно», — сказал он.

По информации журналистов агентства, число случаев заражения коронавирусом в Малави более чем удвоились за последние две недели, достигнув почти 1500, при этом 16 человек скончались.

«За последние три недели уровень локальной передачи вируса увеличился… однако мы должны соблюдать баланс между общественной безопасностью и функционированием институтов нашей страны», — добавил президент.

По информации репортеров, оппозиционные политики и активисты подвергли критике реакцию бывшего президента Малави Питера Мутарики на пандемию, назвав ее неадекватной и направленной на удержание у власти. В апреле Верховный суд отменил постановление Мутарики о 21-дневном полном карантине после обращения правозащитной организации.

Однако Чаквера указал, что ограничения на передвижение неизбежны, заявив, что новые меры по борьбе с распространением коронавируса в Малави будут объявлены во вторник, 7 июля, когда он назначит нового министра здравоохранения.