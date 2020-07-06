Новосибирск, 6 июля 2020, 08:01 — REGNUM В Новосибирской области летние кафе и веранды возобновляют работу. Соответствующее поручение дал глава региона Андрей Травников на оперативном совещании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Исходя из развития эпидобстановки, считаю возможным продолжить принимать аккуратные решения по снятию ограничений на деятельность отдельных организаций, — прокомментировал решение губернатор. — Предлагаю с сегодняшнего дня принять решение по снятию ограничений деятельности организаций общественного питания и, дополнительно к тем видам деятельности, которые уже разрешены — торговля с доставкой, торговля на вынос — возобновить деятельность летних кафе и летних веранд».
Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства поручено оперативно подготовить соответствующие документы.