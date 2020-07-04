Киев, , 23:01 — REGNUM Эффективную координацию работы по недопущению эскалации насилия на улицах Украины должны обеспечить министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и генпрокурор страны Ирина Венедиктова. Об этом заявил 4 июля президент Украины Владимир Зеленский, заявление которого обнародовала пресс-служба офиса главы государства.

«Требую от генпрокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны», — заявил глава государства.

По его словам, для обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины необходимо «принятие понятных и эффективных превентивных мер».

Зеленский отметил, что вызывают серьезную обеспокоенность в стране многочисленные нападения на граждан, нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия.

Как передавало ИА REGNUM, в результате драки между двумя компаниями молодых людей, произошедшей утром 4 июля на улице Бассейной в Киеве, пострадали три человека.

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