Киев, , 13:35 — REGNUM Три человека пострадали в результате драки между двумя компаниями, произошедшей утром 4 июля на улице Бассейной в Киеве, сообщает пресс-служба национальной полиции.

Одна из участниц конфликта получила касательное ранение ноги, ей была оказана помощь врачей на месте, два человека были госпитализированы с ножевыми ранениями.

По предварительной информации драка с выстрелами произошла на летней площадке возле торгового центра на улице Бассейной.

«Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов», — сообщает полиция.

Для выяснения обстоятельств произошедшего десять человек доставили в Печерское управление полиции. С места происшествия изъяли пистолет и гильзу, которые направят на экспертизу.

Отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по статье «Хулиганство». Санкцией статьи предусмотрено до семи лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ивано-Франковске в результате стрельбы был ранен мужчина.