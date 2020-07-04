Симферополь, , 21:10 — REGNUM На заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, отреагировал сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Нас (РФ) не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции (по Крыму), — сказал Цеков РИА Новости. — Нам их признание не требуется и особо не волнует».

По его словам, признание со стороны других стран мирового сообщества не интересует жителей полуострова. Он добавил, что самое главное признание для Крыма — это «признание и поддержка России».

Ранее ряд СМИ Украины сообщили, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, не признает воссоединение Крыма с РФ.