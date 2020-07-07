Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Новая идея о создании армады бомбардировщиков-«невидимок», способных нанести неотразимый ядерный удар по России, может больно ударить по карману американских налогоплательщиков. Что предполагает план бывшего полковника ВВС США Марка Ганзингера и о чем он забыл, выдумывая этот план, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Бомбардировщик B-2A Spirit US Air Force

Гайзингер в своем докладе предлагает вернуться к количествам бомбардировщиков, которые были характерны для периода Холодной войны. Но если тогда США имели 411 бомбардировщиков, то теперь их только 158. При этом Гайзингер настаивает, что восполнять американский воздушный флот надо именно «стелсами», потому что «невидимки», как он рассуждает, позволят нанести удар по России так, что никакого удара возмездия для США не состоится.

Это предполагает незаметное проникновение американских «стелсов» вглубь российской территории, уничтожение стратегических объектов и спокойное возвращение. В своем плане Гайзингер забыл одну важную деталь — американские «стелсы» отлично обнаруживаются российским радарами.

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