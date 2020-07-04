Тирасполь, , 18:44 — REGNUM 3 июля в Тирасполе в честь 25-й годовщины образования Оперативной группы Российских войск (ОГРВ) был открыт памятник военнослужащим-миротворцам. Об этом сообщает пресс-служба президента Приднестровья.

Торжественные мероприятия, на которых присутствовал глава республики Вадим Красносельский, прошли на территории военного городка.

«Военная история России на берегах Днестра богата неувядаемой славой и силой русского оружия, — отметил Красносельский, обращаясь к военнослужащим ОГРВ и присутствующим на празднике приднестровцам. — Хочу пожелать, чтобы эта страница истории русского оружия здесь, на берегах Днестра, не была последней, чтобы история России не закончилась историей ОГРВ в Приднестровской Молдавской Республике».

По его словам, защитником людей, проживающих в Приднестровье, был и останется именно российский солдат.

«Уважаемые военнослужащие оперативной группы российских войск! Примите искреннюю благодарность от приднестровского народа за выполнение вами миротворческой миссии», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля глава Приднестровья Вадим Красносельский вместе с супругой принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России.